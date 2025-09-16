На западе Украины ожидается дождь и переменная облачность: прогноз погоды на 16 сентября

$41.280.03
15 сентября, 17:38 • 27793 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 38052 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
15 сентября, 14:18 • 29523 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
15 сентября, 12:27 • 33857 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
15 сентября, 09:58 • 34857 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
15 сентября, 05:44 • 64434 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 39701 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33863 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
14 сентября, 13:13 • 37263 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 59971 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Популярные новости
Прожиточный минимум в Украине вырастет до 3209 гривен15 сентября, 17:55 • 10822 просмотра
На войне погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасичник15 сентября, 18:37 • 12040 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 12036 просмотра
Кабмин провел ряд кадровых назначений: кто потерял, а кто получил должности15 сентября, 19:44 • 6086 просмотра
Известно об одном погибшем и семерых раненых: детали массированного удара по ЗапорожьюVideo22:34 • 10222 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 12036 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 40147 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 43880 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 05:44 • 64431 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 38196 просмотра
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 29012 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 29351 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 35109 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 41045 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 90811 просмотра
Актуальное
Еврофайтер Тайфун
ТикТок
Ручная граната
E-6 Mercury
Детонатор

На западе Украины ожидается дождь и переменная облачность: прогноз погоды на 16 сентября

Киев • УНН

 • 26 просмотра

16 сентября на западе Украины прогнозируются кратковременные дожди и туман, на остальной территории без осадков. Температура днем составит 22-27°, на западе 16-21°.

На западе Украины ожидается дождь и переменная облачность: прогноз погоды на 16 сентября

Во вторник, 16 сентября, на западе Украины синоптики прогнозируют местами дождь. На остальной территории страны без осадков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Сегодня в некоторых областях Украины ожидается переменная облачность. В западных и Житомирской областях синоптики передают днем кратковременный дождь и туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 22-27°, в западных областях 16-21°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области передают только облачность, но без осадков. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла.

День барбера и Европейская неделя мобильности: какие праздники отмечают 16 сентября16.09.25, 06:05 • 172 просмотра

Вероника Марченко

