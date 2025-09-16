На западе Украины ожидается дождь и переменная облачность: прогноз погоды на 16 сентября
Киев • УНН
16 сентября на западе Украины прогнозируются кратковременные дожди и туман, на остальной территории без осадков. Температура днем составит 22-27°, на западе 16-21°.
Во вторник, 16 сентября, на западе Украины синоптики прогнозируют местами дождь. На остальной территории страны без осадков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Сегодня в некоторых областях Украины ожидается переменная облачность. В западных и Житомирской областях синоптики передают днем кратковременный дождь и туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 22-27°, в западных областях 16-21°
В Киеве и области передают только облачность, но без осадков. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла.
