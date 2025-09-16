На западе Украины ожидается дождь и переменная облачность: прогноз погоды на 16 сентября

Во вторник, 16 сентября, на западе Украины синоптики прогнозируют местами дождь. На остальной территории страны без осадков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Сегодня в некоторых областях Украины ожидается переменная облачность. В западных и Житомирской областях синоптики передают днем кратковременный дождь и туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 22-27°, в западных областях 16-21° - говорится в сообщении.

В Киеве и области передают только облачность, но без осадков. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла.

