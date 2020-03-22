На Закарпатті жінка через ревнощі вбила знайому

КИЇВ. 22 березня. УНН. На Закарпатті жінка через ревнощі до чоловіка завдала знайомій тілесних ушкоджень, а потім ввела в її тіло невстановлений предмет. Потерпіла померла на місці події, а підозрювану помістили в ізолятор тимчасового тримання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.