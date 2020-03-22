На Закарпатті жінка через ревнощі вбила знайому
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На Закарпатті жінка через ревнощі до чоловіка завдала знайомій тілесних ушкоджень, а потім ввела в її тіло невстановлений предмет. Потерпіла померла на місці події, а підозрювану помістили в ізолятор тимчасового тримання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.
"21 березня близько 6 години ранку в поліцію звернулася 41-річна місцева жителька, яка повідомила, що виявила мертвою свою знайому. Заявниця розповіла, що вони разом з її співмешканцем та 52-річною померлою напередодні розпивали спиртні напої, після чого остання пішла спати в іншу кімнату", - йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, на місці події було встановлено, що заявниця повідомила не про всі обставини події та намагалася приховати вчинений нею злочин.
"Між жінками виник конфлікт через ревнощі до чоловіка, який був з ними того вечора. Словесний конфлікт згодом переріс в нанесення заявницею померлій тілесних ушкоджень, після чого 52-річна потерпіла дійсно пішла в іншу кімнату спати. Однак 41-річна жінка не заспокоїлася та ввела в тіло сплячої невстановлений предмет", - встановили слідчі.
Зазначається, що своїми умисними діями жінка нанесла потерпілій ушкодження, які несумісні з життям. Це підтвердили і висновки судово-медичної експертизи.
"Працівники поліції затримали 41-річну тячівку та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Їй вже оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Наразі в поліції готують клопотання до слідчого судді для обрання запобіжного заходу затриманій. Слідство наполягатиме на триманні під вартою без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Донеччині під час конфлікту чоловік побив молотком свого 37-річного знайомого, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.