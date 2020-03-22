На Закарпатье женщина из ревности убила знакомую

КИЕВ. 22 марта. УНН. На Закарпатье женщина из ревности к мужу нанесла знакомой телесных повреждений, а затем ввела в ее тело неустановленный предмет. Потерпевшая умерла на месте происшествия, а подозреваемую поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.