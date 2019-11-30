На Закарпатті затримали злочинне угрупування, яке “вибивало” гроші з підприємців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Закарпатській області СБУ знешкодила організоване угруповання, учасники якого вимагали гроші з представників легального бізнесу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
“Групу очолював мешканець Мукачева, раніше неодноразово засуджений за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Зловмисники обклали „даниною“ місцевих підприємців. Крім того, створюючи штучні конфліктні ситуації, рекетири „вибивали“ великі суми грошей з бізнесменів”, — сказано у повідомленні.
У разі їх несплати зловмисники підпалювали автомобілі громадян. Також у ночі з гранатометів вони обстрілювали торгові місця потерпілих.
Під час обшуків за місцями проживання та автомобілях фігурантів справи, зокрема марок Lexus, Mercedes-Benz Gelandwagen, BMW і Toyota, правоохоронці вилучили пістолети, мисливський карабін, рушницю, набої різного калібру, мобільні телефони та інші докази незаконної діяльності.
Співробітники СБУ затримали лідера організованого угруповання. Наразі йому вже здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо здійснення повідомлення про підозру іншим фігурантам справи.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання.
Нагадаємо, на Закарпатті співробітники Служби безпеки України блокували масштабну контрабанду героїну до однієї з країн Євросоюзу.