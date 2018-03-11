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На Закарпатті затримали п′ятьох підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітньої

На Закарпатті затримали п′ятьох підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітньої

Київ • УНН

 • 14304 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 11 березня. УНН. Поліція на Закарпатті затримала п′ятьох мешканців Мукачева, яких підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

“Вчора до поліції звернулася 36-річна мукачівка, яка заявила про те, що її 15-річну доньку зґвалтували. Протягом кількох годин поліцейські встановили і затримали підозрюваних. Ними виявилися п′ятеро місцевих мешканців. Наразі їх затримано за ст. 208 КПК України. Їх підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 ККУ, тобто зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього. Завтра суд обиратиме підозрюваним міру запобіжного заходу”, — розповіла УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Лідія Подолей.

Відомо, що вік затриманих від 20 до 29 років. Четверо з п′яти підозрюваних раніше були судимі і відбували покарання у в′язниці.

Щодо постраждалої дівчини зараз тривають відповідні експертизи і обстеження.

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