На Закарпатті затримали п′ятьох підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітньої
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 11 березня. УНН. Поліція на Закарпатті затримала п′ятьох мешканців Мукачева, яких підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
“Вчора до поліції звернулася 36-річна мукачівка, яка заявила про те, що її 15-річну доньку зґвалтували. Протягом кількох годин поліцейські встановили і затримали підозрюваних. Ними виявилися п′ятеро місцевих мешканців. Наразі їх затримано за ст. 208 КПК України. Їх підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 ККУ, тобто зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього. Завтра суд обиратиме підозрюваним міру запобіжного заходу”, — розповіла УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Лідія Подолей.
Відомо, що вік затриманих від 20 до 29 років. Четверо з п′яти підозрюваних раніше були судимі і відбували покарання у в′язниці.
Щодо постраждалої дівчини зараз тривають відповідні експертизи і обстеження.