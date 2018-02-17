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На Закарпатті від опіків померла жінка, яку співмешканець облив окропом

На Закарпатті від опіків померла жінка, яку співмешканець облив окропом

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 17 лютого. УНН. Учора, 16 лютого, у с. Вари Берегівського району від термічних опіків померла 49-річна жінка. Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області, жінку облив окропом її співмешканець, який перебував у стані алкогольного сп′яніння.

“До поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 49-річної мешканки села Вари Берегівського району. Слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції на місці події встановили, що на тілі потерпілої присутні ушкодження, схожі на термічні опіки. Жінка проживала із 50-річним чоловіком, який переконував правоохоронців, що виявив потерпілу в сусідній кімнаті на ліжку без ознак життя. У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що чоловік вночі перебував в стані алкогольного сп’яніння, він облив співмешканку окропом. Це в подальшому призвело до смерті потерпілої”, — розповіла УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 ККУ, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або спричинило смерть потерпілого. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. Сьогодні вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою співмешканцю померлої.

Як раніше повідомляв УНН, неповнолітній, що вбив свого батька на Закарпатті, сам здався поліції.

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