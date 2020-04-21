На Закарпатті судитимуть наркодилерів, які продавали опіати і метамфетамін у двох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Закарпатті судитимуть двох чоловіків, які налагодили збут наркотиків на території Закарпатської та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Закарпатської області.
"…Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно закарпатця і дніпрянина, які налагодили канал постачання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Закарпатської та Дніпропетровської областей", - сказано у повідомленні.
Встановлено, що 50-річний мешканець Мукачівщини організував стійку злочинну групу, яка "займалась незаконним зберіганням, перевезенням та збутом метамфетаміну та опію екстракційного". Правоохоронцями задокументовано декілька фактів збуту ним наркотичних речовин.
Зазначається, що його співучасника – 58-річного дніпрянина – затримали співробітники управління протидії наркозлочинності 11 січня 2020 року на стаціонарному посту "Нижні Ворота" уже на виїзді із Закарпатської області. При обшуку, з автомобіля затриманого вилучено близько 500 грам концентрату з макової соломи (опій екстракційний), які той вивозив на Дніпропетровщину для подальшого збуту. Ще один виконавець – 29-річний уродженець Тячівщини, наразі переховується від слідства та оголошений у розшук.
"Усім фігурантам повідомлено про підозру. Надалі, за клопотанням прокурора, мукачівцю, який є організатором групи та затриманому мешканцю Дніпропетровщини, слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативами застав у розмірі 1 млн 960 тис. гривень кожному. Наразі вони утримуються у Закарпатській УВП №9", - додається у повідомленні.
Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.3 ст.307 КК України. Крім того, організатор додатково обвинувачується за ч.1 ст.306 КК України.
Нагадаємо, у Києві до 9 років позбавлення волі засудили організатора наркоугруповання, учасники якого займалися контрабандою гуртових партій екстазі з Європи та збутом заборонених речовин у столиці.