На Закарпатті судитимуть наркодилерів, які продавали опіати і метамфетамін у двох областях

КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Закарпатті судитимуть двох чоловіків, які налагодили збут наркотиків на території Закарпатської та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Закарпатської області.