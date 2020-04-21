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На Закарпатье осудят наркодилеров, которые продавали опиаты и метамфетамин в двух областях

На Закарпатье осудят наркодилеров, которые продавали опиаты и метамфетамин в двух областях

Киев  •  УНН

 • 12139 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. На Закарпатье будут судить двух мужчин, которые наладили сбыт наркотиков на территории Закарпатской и Днепропетровской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

"...Направлено в суд обвинительный акт в отношении закарпатца и днепрянина, которые наладили канал поставки и сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории Закарпатской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Установлено, что 50-летний житель Мукачевского района организовал устойчивую преступную группу, которая "занималась незаконным хранением, перевозкой и сбытом метамфетамина и опия экстракционного". Правоохранителями задокументировано несколько фактов сбыта им наркотических веществ.

Отмечается, что его соучастника - 58-летнего днепрянина - задержали сотрудники управления противодействия наркопреступности 11 января 2020 года на стационарном посту "Нижние Ворота" уже на выезде из Закарпатской области. При обыске, из автомобиля задержанного изъято около 500 грамм концентрата из маковой соломы (опий экстракционный), которые тот вывозил в Днепропетровскую область для дальнейшего сбыта. Еще один исполнитель - 29-летний уроженец Тячевского района, пока скрывается от следствия и объявлен в розыск.

"Всем фигурантам сообщено о подозрении. В дальнейшем, по ходатайству прокурора, мукачевцу, который является организатором группы и задержанному жителю Днепропетровской области, следственным судьей Ужгородского горрайонного суда избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативами залогов в размере 1 млн 960 тыс. гривен каждому. Сейчас они содержатся в Закарпатской УИН №9", - добавляется в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.307 УК Украины. Кроме того, организатор дополнительно обвиняется по ч.1 ст.306 УК Украины.

Напомним, в Киеве до 9 лет лишения свободы осудили организатора наркогруппировки, участники которой занимались контрабандой оптовых партий экстази из Европы и сбытом запрещенных веществ в столице.

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