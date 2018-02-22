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На Закарпатті сталися сутички під час протесту біля райради

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. На Закарпатті під будівлею Тячівської райдержадміністрації сталися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями. Про це повідомляє УНН з посиланням на міський сайт Ужгорода 0312.ua.

На акції протесту місцеві вимагали скликати позачергову сесію районної ради, щоб розглянути недовіру президенту України.

Під Районну держадміністрацію на акцію прийшли кілька десятків мітингувальників. До них звернувся голова Тячівської райради Іван Фабрицій, який заявив, що позачергова сесія районної ради може бути скликана головою ради, або на вимогу 1/3 частини депутатів.

“Питання, яке порушують мітингувальники, може розглядатися на даній сесії 23 березня, або якщо до ради надійде звернення однієї третьої частини депутатів”, — заявив він.

Через незгоду із заявою голови РДА протестувальники запалили шини та влаштували сутички з вогнеборцями, які намагалися загасити пожежу. Також сутички сталися і з правоохоронцями, які були на місці та забезпечували правопорядок на площі.

Як повідомляв УНН, офіс угорського товариства в Ужгороді підпалили екстремісти з Польщі.

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