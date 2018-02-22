На Закарпатье произошли столкновения во время протеста у райсовета

На акции протеста местные требовали созвать внеочередную сессию районного совета, чтобы рассмотреть недоверие президенту Украины.

В районной госадминистрации на акцию пришли несколько десятков митингующих. К ним обратился председатель Тячевского райсовета Иван Фабриций, который заявил, что внеочередная сессия районного совета может быть созвано председателем совета или по требованию 1/3 части депутатов.

“Вопрос, который нарушают митингующие, может рассматриваться на данной сессии 23 марта, или если в совет поступит обращение одной третьей части депутатов”, — заявил он.

Из-за несогласия с заявлением председателя РГА протестующие зажгли шины и устроили столкновения с пожарными, которые пытались потушить пожар. Также столкновения произошли и с правоохранителями, которые были на месте и обеспечивали правопорядок на площади.

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