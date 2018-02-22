На Закарпатье произошли столкновения во время протеста у райсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. На Закарпатье под зданием Тячевской райгосадминистрации произошли столкновения между митингующими и правоохранителями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городской сайт Ужгорода 0312.ua.
На акции протеста местные требовали созвать внеочередную сессию районного совета, чтобы рассмотреть недоверие президенту Украины.
В районной госадминистрации на акцию пришли несколько десятков митингующих. К ним обратился председатель Тячевского райсовета Иван Фабриций, который заявил, что внеочередная сессия районного совета может быть созвано председателем совета или по требованию 1/3 части депутатов.
“Вопрос, который нарушают митингующие, может рассматриваться на данной сессии 23 марта, или если в совет поступит обращение одной третьей части депутатов”, — заявил он.
Из-за несогласия с заявлением председателя РГА протестующие зажгли шины и устроили столкновения с пожарными, которые пытались потушить пожар. Также столкновения произошли и с правоохранителями, которые были на месте и обеспечивали правопорядок на площади.
Как сообщал УНН, офис венгерского общества в Ужгороде подожгли экстремисты из Польши.