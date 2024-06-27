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На Закарпатті семеро чоловіків планували перепливати Тису: чотирьом із них допомагали діти

Київ • УНН

 • 12835 перегляди

Семеро чоловіків були затримані на Закарпатті при спробі нелегально перетнути кордон з Угорщиною та Румунією, чотирьом із них допомагали діти.

На Закарпатті семеро чоловіків планували перепливати Тису: чотирьом із них допомагали діти

Минулої доби на Закарпатті дві групи чоловіків планували подолати Тису. Обидві групи вдалось викрити та затримати завдяки інформації, яку надали оперативники Мукачівського прикордонного загону. Четверо із затриманих хотіли потрапити в Угорщину, ще троє - у Румунію. Про це повідомляє Держприкордонслужба України-Західний кордон, пише УНН.

Спершу, у ході реалізації отриманої інформації, спрацював прикордонний наряд від відділу прикордонної служби "Вилок". За 150 метрів до українсько-угорського кордону військовослужбовці зупинили "квартет" із гумовим човном. Троє із затриманих приїхали на Закарпаття з Львівщини, ще один із Запорізької області,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що чоловіків до кордону супроводжували двоє 14-річних підлітків. Їх прикордонники також затримали та повідомили про "дозвілля" дітей їхніх батьків, а про виявлення ознак адмінправопорушення, передбаченого ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.) ще й співробітників поліції.

Наразі відомо, що за такий "сервіс" кожен із човнярів заплатив невідомим особам, які обіцяли їм безперешкодний перетин кордону, по 10 тисяч доларів США.

Ще одну групу порушників, у ході реалізації наданої співробітниками оперативно-розшукового відділу інформації, затримали прикордонники відділу "Тячів". Двоє жителів Рівненщини та один житель Полтавщини також планували перепливати Тису, але кінцевим пунктом їх подорожі мала стати Румунія. Вартість "вояжу" склала від 8 до 10 тисяч доларів з кожного.

Наразі оперативники загону ретельно вивчають деталі організації обох випадків незаконного переправлення осіб через державний кордон та встановлюють коло причетних осіб.

Стосовно усіх затриманих складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Справи скеровано до суду.

Уже 35-й: у річці Тиса на кордоні знайшли тіло потопельника12.06.24, 14:22 • 13224 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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