На Закарпатье семеро мужчин планировали переплывать Тису: четверым из них помогали дети

За прошедшие сутки на Закарпатье две группы мужчин планировали преодолеть Тису. Обе группы удалось разоблачить и задержать благодаря информации, которую предоставили оперативники Мукачевского пограничного отряда. Четверо из задержанных хотели попасть в Венгрию, еще трое - в Румынию. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины-западная граница, пишет УНН.

Сначала, в ходе реализации полученной информации, сработал пограничный наряд от отдела пограничной службы "Вилок". За 150 метров до украинско-венгерской границы военнослужащие остановили "квартет" с резиновой лодкой. Трое из задержанных приехали на Закарпатье из Львовщины, еще один из Запорожской области, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что мужчин к границе сопровождали двое 14-летних подростков. Их пограничники также задержали и сообщили о "досуге" детей их родителей, а об обнаружении признаков админправорушения, предусмотренного ст. 184 Кодекса Украины Об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей влечет предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.) еще и сотрудников полиции.

Сейчас известно, что за такой "сервис" каждый из лодочников заплатил неизвестным лицам, обещавшим им беспрепятственное пересечение границы, по 10 тысяч долларов США.

Еще одну группу нарушителей, в ходе реализации предоставленной сотрудниками оперативно-розыскного отдела информации, задержали пограничники отдела "Тячев". Двое жителей Ривненщины и один житель Полтавщины также планировали переплывать Тису, но конечным пунктом их путешествия должна была стать Румыния. Стоимость "вояжа" составила от 8 до 10 тысяч долларов с каждого.

Сейчас оперативники отряда тщательно изучают детали организации обоих случаев незаконной переправки лиц через государственную границу и устанавливают круг причастных лиц.

В отношении всех задержанных составлены протоколы о совершенных ими админ правонарушениях. Дела направлены в суд.

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