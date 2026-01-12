$43.080.09
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
На Закарпатті правоохоронці з'ясовують обставини смерті 7-річної дитини у реабілітаційному центрі

Київ • УНН

На Закарпатті розслідують обставини смерті 7-річної дитини у реабілітаційному центрі. Лікарю-педіатру та матері дитини повідомлено про підозру.

На Закарпатті правоохоронці з’ясовують обставини смерті 7-річної дитини у реабілітаційному центрі

За процесуального керівництва Хустської та Мукачівської окружних прокуратур з’ясовуються обставини смерті 7-річної дитини у центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, хлопчик 2018 року народження до квітня 2025 року проживав з матір’ю на Мукачівщині. Дитина потребувала особливого режиму, постійного медичного нагляду та суворого дотримання рекомендацій лікарів. Водночас мати систематично їх ігнорувала. Сім’я перебувала на обліку соціальних служб, після неодноразових фіксацій неналежного догляду дитину вилучили з родини. Після лікування хлопчика передали до реабілітаційного центру.

З квітня по листопад 2025 року відповідальність за життя і здоров’я дитини несли посадові особи установи. Медики наголошували на життєво необхідній безглютеновій та безлактозній дієтах. Напередодні трагедії міжнародні волонтери ініціювали питання лікування хлопчика за кордоном. Однак 4 грудня 2025 року дитина померла. Слідством встановлено, що під час різкого погіршення стану здоров’я лікарка центру не забезпечила своєчасного звернення за належною медичною допомогою. На момент смерті вага дитини становила 11 кг.

- йдеться у повідомленні.

У кримінальному провадженні повідомлено про підозру лікарю-педіатру центру за ч. 2 ст. 137 КК України, а матері дитини — за ст. 166 КК України.

Слідство триває. Проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії та кола осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до смерті дитини.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено обвинувальним вироком суду.

Смерть немовляти у Рівному: медсестрі повідомили про підозру22.10.25, 15:11 • 4149 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
благодійність
Україна