На Закарпатье правоохранители выясняют обстоятельства смерти 7-летнего ребенка в реабилитационном центре

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 248 просмотра

На Закарпатье расследуют обстоятельства смерти 7-летнего ребенка в реабилитационном центре. Врачу-педиатру и матери ребенка сообщено о подозрении.

На Закарпатье правоохранители выясняют обстоятельства смерти 7-летнего ребенка в реабилитационном центре

Под процессуальным руководством Хустской и Мукачевской окружных прокуратур выясняются обстоятельства смерти 7-летнего ребенка в центре комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, мальчик 2018 года рождения до апреля 2025 года проживал с матерью в Мукачевском районе. Ребенок нуждался в особом режиме, постоянном медицинском наблюдении и строгом соблюдении рекомендаций врачей. В то же время мать систематически их игнорировала. Семья состояла на учете социальных служб, после неоднократных фиксаций ненадлежащего ухода ребенок был изъят из семьи. После лечения мальчика передали в реабилитационный центр.

С апреля по ноябрь 2025 года ответственность за жизнь и здоровье ребенка несли должностные лица учреждения. Медики настаивали на жизненно необходимых безглютеновой и безлактозной диетах. Накануне трагедии международные волонтеры инициировали вопрос лечения мальчика за границей. Однако 4 декабря 2025 года ребенок умер. Следствием установлено, что во время резкого ухудшения состояния здоровья врач центра не обеспечила своевременного обращения за надлежащей медицинской помощью. На момент смерти вес ребенка составлял 11 кг.

- говорится в сообщении.

В уголовном производстве сообщено о подозрении врачу-педиатру центра по ч. 2 ст. 137 УК Украины, а матери ребенка — по ст. 166 УК Украины.

Следствие продолжается. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии и круга лиц, чьи действия или бездействие могли привести к смерти ребенка.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана обвинительным приговором суда.

Смерть младенца в Ровно: медсестре сообщили о подозрении22.10.25, 15:11

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
благотворительность
Украина