На Закарпатті оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В Закарпатській області оголошено штормове попередження. Про це журналісту УНН повідомив начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук.
"Ввечері 15-го та в першій половині ночі 16-го травня, переважно в центральній та східній частині Закарпатської області очікуються значні дощові зливи, грози, в окремих пунктах град, в південній, північно-східній частині та на крайньому заході сильні дощі. При грозах місцями шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с. (І-ІІ рівень небезпечності, жовтий та помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, завтра в більшості районів Правобережжя, в наступні дві доби у західній та південній частині пройдуть короткочасні дощі з грозами.