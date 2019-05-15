На Закарпатье объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом журналисту УНН сообщил начальник Закарпатского областного центра по гидрометеорологии Василий Манивчук.
"Вечером 15-го и в первой половине ночи 16 мая, преимущественно в центральной и восточной части Закарпатской области ожидаются значительные дождевые ливни, грозы, в отдельных пунктах град, в южной, восточной части и на крайнем западе сильные дожди. При грозах местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. (I-II уровень опасности, желтый и оранжевый)", - говорится в сообщении.
Напомним, завтра в большинстве районов Правобережья, в последующие двое суток в западной и южной части пройдут кратковременные дожди с грозами.