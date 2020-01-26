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На Закарпатті невідомі підпалили іномарку

Київ • УНН

 • 12779 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У місті Ужгороді невідомі підпалили автомобіль Mercedes-Benz, за цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Закарпатській області.

На Закарпатті невідомі підпалили іномарку

"За фактом умисного пошкодження автомобіля, що належить 49-річному жителю обласного центру Закарпаття, поліцейські розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини загорання автомобіля", - сказано у повідомленні.

Так, сьогодні, 26 січня, близько 02:20 до поліції надійшло повідомлення від працівників УДСНС в Закарпатській області про те, що на Слов'янській набережній в місті Ужгород горить автомобіль.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи. Встановлено, що горів автомобіль марки Mercedes-Benz 2013 р.в. Авто належить 49-річному мешканцю Ужгорода.

Попередня правова кваліфікація - частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна, шляхом підпалу.

Призначено відповідні експертизи, у ході яких буде встановлено причини загорання автомобіля.

Нагадаємо, у Дніпрі невідомі підпалили автомобіль начальника одного з управлінь місцевого представництва Укртрансбезпеки.

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