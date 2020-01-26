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На Закарпатье неизвестные подожгли иномарку

Киев • УНН

 • 12779 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В Ужгороде неизвестные подожгли автомобиль Mercedes-Benz, по данному факту в полиции открыли уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

На Закарпатье неизвестные подожгли иномарку

"По факту умышленного повреждения автомобиля, принадлежащего 49-летнему жителю областного центра Закарпатья, полицейские начали уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства возгорания автомобиля", - сказано в сообщении.

Так, сегодня, 26 января, около 2:20 в полицию поступило сообщение от работников УГСЧС в Закарпатской области о том, что на Славянской набережной в городе Ужгород горит автомобиль.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Установлено, что горел автомобиль марки Mercedes-Benz 2013 г.в. Авто принадлежит 49-летнему жителю Ужгорода.

Предварительная правовая квалификация - часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Назначены соответствующие экспертизы, в ходе которых будет установлено причины возгорания автомобиля.

Напомним, в Днепре неизвестные подожгли автомобиль начальника одного из управлений местного представительства Укртрансбезпекы.

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