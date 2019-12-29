У Дніпрі підпалили авто співробітника Укртрансбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль начальника одного з управлінь місцевого представництва Укртрансбезпеки. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
За інформацію правоохоронців, невстановлена особа підпалила автомобіль Subaru Forester, яким користується співробітник місцевого управління Укртрансбезпеки. Автомобіль належить його дружині.
Вогонь пошкодив фарбу на передній частині автомобіля.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст.194 КК України (умисне знищення чи пошкодження майна).
Як повідомляв УНН, у Луцьку чоловік влаштував стрілянину у поштовому сервісі, є поранений.