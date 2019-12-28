У Луцьку чоловік влаштував стрілянину у поштовому сервісі, є поранений

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Луцьку чоловік влаштував стрілянину у приватному відділенні поштового зв’язку, внаслідок чого була травмована людина. Наразі зловмисника затримали. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у волинські області.