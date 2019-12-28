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У Луцьку чоловік влаштував стрілянину у поштовому сервісі, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Луцьку чоловік влаштував стрілянину у приватному відділенні поштового зв’язку, внаслідок чого була травмована людина. Наразі зловмисника затримали. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у волинські області.

Так, вранці 27 грудня в чергову частину ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу із застосуванням зброї на приватне відділення поштового зв’язку, що на проспекті Волі у Луцьку. Внаслідок злочину постраждав співробітник закладу. В області негайно ввели у дію спеціальну поліцейську операцію

"Проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітники поліції затримали розбійника. Ним виявився 55-річний лучанин. У нього правоохоронці вилучили низку предметів, котрі є речовими доказами у справі", – повідомив начальник Головного управління Національної поліції в області Петро Шпига.

Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 3 ст.187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, поєднаний з проникненням у приміщення. Після оголошення затриманому підозри в інкримінованому злочині, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві оперативники затримали підозрюваного за замах на вбивство знайомого.

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