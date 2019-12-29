В Днепре подожгли авто сотрудника Укртрансбезпекы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Днепре неизвестные подожгли автомобиль начальника одного из управлений местного представительства Укртрансбезпекы. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
По информации правоохранителей, неустановленное лицо подожгло автомобиль Subaru Forester, которым пользуется сотрудник местного управления Укртрансбезпекы. Автомобиль принадлежит его жене.
Огонь повредил краску на передней части автомобиля.
По данному факту начато досудебное расследование по ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Как сообщал УНН, в Луцке мужчина устроил стрельбу в почтовом сервисе, есть раненый.