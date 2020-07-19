На Закарпатті і Волині попередили про підвищення рівнів води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У другій половині дня в неділю, 19 липня, та першої половини ночi 20 липня на Закарпатті та на Волині очікується пiдвищення рiвнiв води, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужбу ДСНС України.
"Протягом другої половини дня 19 липня та першої половини ночi 20 липня в мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися: на малих водотоках та в верхiв'ях рiчок Закарпатської області швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3-0,8 м; формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах; утворення локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженого грунту", - повідомили у ДСНС.
Крім того, рятувальники попереджають, що 19 - 20 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано- Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1 м над рiвнями на 08 год 17 липня, можливий вихід води на окремі ділянки річкових заплав, без решти негативних наслідків.
При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.
"19-20 липня на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця та на р. Стохiд в створi поста Любешiв (Волинська область) буде утримуватись перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi. 20-21 липня, у зв'язку з очікуваними опадами, в басейнах Прута, Сірету очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями на 8 год 19 липня, без негативних наслідків", - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, в Україні початок наступного тижня, 20-21 липня, буде дощовим, температура повітря, однак, найближчими днями підніметься до 33 градусів вище нуля.