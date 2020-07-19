На Закарпатье и Волыни предупредили о повышении уровня воды в реках

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 61912 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103700 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108613 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111632 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132984 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102363 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102631 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104710 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102143 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На Закарпатье и Волыни предупредили о повышении уровня воды в реках

На Закарпатье и Волыни предупредили о повышении уровня воды в реках

Киев  •  УНН

 • 14842 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Во второй половине дня в воскресенье, 19 июля, и первой половине ночи 20 июля на Закарпатье и на Волыни ожидается повышение уровней воды, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС Украины.

"В течение второй половины дней 19 июля и в первой половине ночи 20 июля в местах прохождения сильных ливней будет происходить: на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области мимолетное повышение уровней воды на 0,3-0,8 м; формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах; образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы", - сообщили в ГСЧС.

Кроме того, спасатели предупреждают, что 19 - 20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Iвано- Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями на 08 ч 17 июля, возможен выход воды на отдельные участки речных пойм, без остатка негативных последствий.

При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

"19-20 июля на р. Припять в створi поста Речица и на р. Стоход в створi поста Любешов (Волынская область) будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречковых населенных пунктах Ратневского и Любешевского районов Волынской области. 20 - 21 июля, в связи с ожидаемыми осадками, в бассейнах Прута, Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8 часов 19 июля, без негативных последствий", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в Украине начало следующей недели, 20-21 июля, будет дождливым, температура воздуха, однако, в ближайшие дни поднимется до 33 градусов выше нуля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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