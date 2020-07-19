На Закарпатье и Волыни предупредили о повышении уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Во второй половине дня в воскресенье, 19 июля, и первой половине ночи 20 июля на Закарпатье и на Волыни ожидается повышение уровней воды, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС Украины.
"В течение второй половины дней 19 июля и в первой половине ночи 20 июля в местах прохождения сильных ливней будет происходить: на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области мимолетное повышение уровней воды на 0,3-0,8 м; формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах; образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы", - сообщили в ГСЧС.
Кроме того, спасатели предупреждают, что 19 - 20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Iвано- Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями на 08 ч 17 июля, возможен выход воды на отдельные участки речных пойм, без остатка негативных последствий.
При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
"19-20 июля на р. Припять в створi поста Речица и на р. Стоход в створi поста Любешов (Волынская область) будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречковых населенных пунктах Ратневского и Любешевского районов Волынской области. 20 - 21 июля, в связи с ожидаемыми осадками, в бассейнах Прута, Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8 часов 19 июля, без негативных последствий", - отметили в ГСЧС.
Напомним, в Украине начало следующей недели, 20-21 июля, будет дождливым, температура воздуха, однако, в ближайшие дни поднимется до 33 градусов выше нуля.