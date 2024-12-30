На Закарпатті автобус із 25 пасажирами перекинувся у кювет: є постраждалі
Київ • УНН
У Мукачівському районі автобус ПАЗ-3205 з 25 пасажирами з'їхав з дороги та перекинувся. 9 осіб госпіталізовано до Мукачівської центральної районної лікарні.
У Закарпатській області автобус, де перебувало 25 пасажирів, з’їхав із дороги в кювет та перекинувся догори колесами. Як повідомили у ДСНС, 9 осіб госпіталізували, передає УНН.
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За даними рятувальників, ДТП сталась на автошляху місцевого значення між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району. Попередньо, пасажирський автобус ПАЗ-3205, що прямував за маршрутом "Мукачево – Барбово", з’їхав із дороги в кювет та перекинувся догори колесами.
"На момент аварії в салоні перебувало 25 пасажирів, з яких 9 осіб бригадами екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до Мукачівської центральної районної лікарні ім. Св. Мартина", - йдеться у повідомленні.
Наразі всі обставини аварії з’ясовують правоохоронці.
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