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На Закарпатті автобус із 25 пасажирами перекинувся у кювет: є постраждалі

Київ • УНН

 • 20910 перегляди

У Мукачівському районі автобус ПАЗ-3205 з 25 пасажирами з'їхав з дороги та перекинувся. 9 осіб госпіталізовано до Мукачівської центральної районної лікарні.

У Закарпатській області автобус, де перебувало 25 пасажирів, з’їхав із дороги в кювет та перекинувся догори колесами. Як повідомили у ДСНС, 9 осіб госпіталізували, передає УНН.

Деталі

За даними рятувальників, ДТП сталась на автошляху місцевого значення між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району. Попередньо, пасажирський автобус ПАЗ-3205, що прямував за маршрутом "Мукачево – Барбово", з’їхав із дороги в кювет та перекинувся догори колесами.

"На момент аварії в салоні перебувало 25 пасажирів, з яких 9 осіб бригадами екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до Мукачівської центральної районної лікарні ім. Св. Мартина", - йдеться у повідомленні.

 Наразі всі обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

Tesla втрапила у смертельну ДТП у Києві: водійці повідомили про підозру30.12.24, 12:12 • 24179 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
zakarpatska-oblastЗакарпатська область
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kyivКиїв

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