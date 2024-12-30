На Закарпатье автобус с 25 пассажирами перевернулся в кювет: есть пострадавшие
Киев • УНН
В Мукачевском районе автобус ПАЗ-3205 с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся. 9 человек госпитализированы в Мукачевскую центральную районную больницу.
В Закарпатской области автобус, где находилось 25 пассажиров, съехал с дороги в кювет и перевернулся вверх колесами. Как сообщили в ГСЧС, 9 человек госпитализировали, передает УНН.
Детали
По данным спасателей, ДТП произошло на автодороге местного значения между селами Залужье и Макарево Мукачевского района. Предварительно, пассажирский автобус ПАЗ-3205, следовавший по маршруту «Мукачево - Барбово», съехал с дороги в кювет и перевернулся вверх колесами.
«На момент аварии в салоне находилось 25 пассажиров, из которых 9 человек бригадами экстренной медицинской помощи были госпитализированы в Мукачевскую центральную районную больницу им. Св. Мартина», - говорится в сообщении.
Сейчас все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
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