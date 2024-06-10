На тимчасово окупованих територіях Луганщини шахтарі не отримують зарплату. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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За інформацією, з початку лютого на тимчасово окупованих територіях Луганщини ворог не виплачує зарплату шахтарям.

Це призвело до загострення соціальної кризи в регіоні, змушуючи місцеве населення ставати все більш залежним від окупаційної адміністрації. Окупанти "компенсують борги" шахтарям, роздаючи гуманітарну допомогу в обмін на отримання паспорта.

Це і є "русскій мір", який передбачає бідність та застій, поки пропаганда малює картинку "сучасної держави". Зауважимо, що з 2022 року значна кількість шахт на ТОТ взагалі була закрита