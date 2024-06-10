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На загарбаних територіях Луганщини ворог не платить зарплату шахтарям

На загарбаних територіях Луганщини ворог не платить зарплату шахтарям

Київ • УНН

 • 117208 перегляди

На тимчасово окупованих територіях Луганської області шахтарі не отримують заробітну плату, що призводить до соціальної кризи та посилення залежності від окупаційних сил.

На тимчасово окупованих територіях Луганщини шахтарі не отримують зарплату. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

За інформацією, з початку лютого на тимчасово окупованих територіях Луганщини ворог не виплачує зарплату шахтарям.

Це призвело до загострення соціальної кризи в регіоні, змушуючи місцеве населення ставати все більш залежним від окупаційної адміністрації. Окупанти "компенсують борги" шахтарям, роздаючи гуманітарну допомогу в обмін на отримання паспорта.

Це і є "русскій мір", який передбачає бідність та застій, поки пропаганда малює картинку "сучасної держави". Зауважимо, що з 2022 року значна кількість шахт на ТОТ взагалі була закрита

- Центр національного спротиву.

На Луганщині на окупованих шахтах затримують зарплату - ОВА08.06.24, 12:03 • 20449 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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