На временно оккупированных территориях Луганщины шахтеры не получают зарплату. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации, с начала февраля на временно оккупированных территориях Луганщины враг не выплачивает зарплату шахтерам.

Это привело к обострению социального кризиса в регионе, заставляя местное население становиться все более зависимым от оккупационной администрации. Оккупанты "компенсируют долги" шахтерам, раздавая гуманитарную помощь в обмен на получение паспорта.

Это и есть" русский мир", который предполагает бедность и застой, пока пропаганда рисует картинку"современного государства". Заметим, что с 2022 года значительное количество шахт на ТОТ вообще было закрыто - Центр национального сопротивления.

В Луганской области на оккупированных шахтах задерживают зарплату - ОВА