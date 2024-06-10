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На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам
На временно оккупированных территориях Луганской области шахтеры не получают заработную плату, что приводит к социальному кризису и усилению зависимости от оккупационных сил.
Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент
Европейская народная партия стала "сильнейшей" партией на выборах в Европарламент, по словам Урсулы фон дер Ляйен.
Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState
Войска рф продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке, в то время как ситуация на Покровском направлении остается напряженной.
Министр военного кабинета Израиля ушел в отставку
Министр обороны Израиля Бени Ганц подал в отставку из военного кабинета.
Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину
Согласно исследованию Oslo Met, треть украинских беженцев в Норвегии решили остаться в стране и считают ее своей новой родиной, в то время как большинство других не определились с возвращением в Украину или с тем, чтобы остаться в Норвегии.
Оккупанты на захваченных территориях заставляют школьников участвовать в пропагандистском флешмобе
Враг на временно оккупированных территориях заставляет школьников участвовать в пропагандистском флешмобе с исполнением песен, прославляющих рф как их "родную страну".
Премьер-министр Бельгии уходит в отставку после поражения партии на выборах в ЕС
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил о своей отставке после того, как его партия Open Vld потерпела поражение на выборах в Европарламент.
Войска врага не контролируют село Рыжовка на Сумщине-глава общины Зарко
Председатель общины Белопольской общины Сумской области Юрий Зарко опроверг сообщения о том, что российские войска захватили село Рыжовка.
Магучих защитила титул чемпионки Европы по легкой атлетике, Геращенко стала бронзовым призером
Ярослава Магучих завоевала " золото "и установила новый рекорд Европы в прыжках в высоту среди женщин на 2,01 м на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме, а украинка Ирина Геращенко завоевала" бронзу " с результатом 1,95 м.
В Крыму прогремели взрывы-СМИ
По сообщениям, на временно оккупированном РФ Крымском полуострове были зафиксированы взрывы.