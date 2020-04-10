На забір зразків для тесту на COVID-19 за добу виїздили понад 960 разів - МОЗ

КИЇВ. 10 квітня. УНН. За минулу добу мобільні бригади 961 раз виїжджали для забору біологічного матеріалу для тесту на COVID-19. Було відібрано 1880 зразків, які доставили для проведення ПЛР-тесту. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.