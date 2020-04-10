На забір зразків для тесту на COVID-19 за добу виїздили понад 960 разів - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За минулу добу мобільні бригади 961 раз виїжджали для забору біологічного матеріалу для тесту на COVID-19. Було відібрано 1880 зразків, які доставили для проведення ПЛР-тесту. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"...було здійснено 961 виїзд мобільних бригад для забору зразків для проведення ПЛР-досліджень. За результатами цих виїздів було відібрано 1880 зразків біологічного матеріалу",- сказав Ляшко.
Також, за його словами, протягом доби бригадами екстреної медичної допомоги здійснено 13 451 виїзд, з них 178 виїздів на підозри з коронавірусної хвороби.
"За результатами 178 виїздів до закладів охорони здоров’я було доставлено 134 особи“, - додав Ляшко.
Як повідомлялося, минулої доби “швидкі” у столиці 40 разів виїздили на виклик через підозру на коронавірус.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 летальні.
Як повідомлялося, пік захворюваності на коронавірус в Україні 14 квітня не відбудеться, як очікувалось.