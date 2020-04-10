На забор образцов для теста на COVID-19 за сутки выезжали более 960 раз - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. За минувшие сутки мобильные бригады 961 раз выезжали для забора биологического материала для теста на COVID-19. Было отобрано 1880 образцов, которые доставили для проведения ПЦР-теста. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"... было осуществлено 961 выезд мобильных бригад для забора образцов для проведения ПЦР-исследований. По результатам этих выездов было отобрано 1880 образцов биологического материала", - сказал Ляшко.
Также, по его словам, в течение суток бригадами экстренной медицинской помощи осуществлено 13 451 выезд, из них 178 выездов на подозрения с коронавирусной болезнью.
"По результатам 178 выездов в учреждения здравоохранения был доставлен 134 человека", - добавил Ляшко.
Как сообщалось, за минувшие сутки "скорые" в столице 40 раз выезжали на вызов по подозрению в коронавирус.
Напомним, в Украине на 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных.
Как сообщалось, пика заболеваемости на коронавирус в Украине 14 апреля не будет, как ожидалось.