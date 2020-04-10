На забор образцов для теста на COVID-19 за сутки выезжали более 960 раз - Минздрав

КИЕВ. 10 апреля. УНН. За минувшие сутки мобильные бригады 961 раз выезжали для забора биологического материала для теста на COVID-19. Было отобрано 1880 образцов, которые доставили для проведения ПЦР-теста. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.