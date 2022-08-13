На Японію обрушився тайфун "Меарі": понад 70 тисяч людей буде евакуйовано через зсуви
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Тайфун "Меарі" викликав зливи на головному японському острові Хонсю, далі він попрямує на північ у бік столиці Токіо. Про це УНН пише з посиланням на агенство Kyodo.
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Японське метеорологічне агентство повідомило, що в другій половині дня "Меарі" вийде на сушу в префектурі Сідзуока на південний захід від Токіо, викликаючи зливи та поривчастий вітер, зсуви та повені.
Понад 72 000 осіб у головному місті району Сідзуоці було наказано евакуюватися через можливі зсуви ґрунту.
"Меарі" супроводжується стійким вітром до 72 кілометрів на годину.
На район Токіо обрушилися зливи, що почалися пізно вранці. Попередження про високі хвилі в прибережних районах були випущені для Токіо, префектури Канагава на південний захід від Токіо та інших довколишніх районів.
Більшість авіакомпаній скасували деякі місцеві рейси через шторм.
Прогнозується, що до початку неділі в районі Токіо опади припиняться.