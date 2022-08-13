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На Японию обрушился тайфун "Меари": более 70 тысяч человек будут эвакуированы из-за оползней

Киев • УНН

 • 115456 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Тайфун "Меари" вызвал ливни на главном японском острове Хонсю, далее он направится на север в сторону столицы Токио. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Kyodo.

На Японию обрушился тайфун "Меари": более 70 тысяч человек будут эвакуированы из-за оползней

Детали

Японское метеорологическое агентство сообщило, что во второй половине дня "Меари" выйдет на сушу в префектуре Сидзуока юго-западнее Токио, вызывая ливни и порывистый ветер, оползни и наводнения.

Более 72 000 человек в главном городе района Сидзуоци было приказано эвакуироваться из-за возможных оползней.

"Меари" сопровождается стойким ветром до 72 километров в час.

На район Токио обрушились ливни, начавшиеся поздно утром. Предупреждения о высоких волнах в прибрежных районах были выпущены для Токио, префектуры Канагава к юго-западу от Токио и других близлежащих районов.

Большинство авиакомпаний отменили некоторые местные рейсы из-за шторма.

Прогнозируется, что к началу воскресенья в районе Токио осадки прекратятся.

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