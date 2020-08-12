На вулицях Мінська помічені колони людей і військова техніка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Білорусі на вулицях Мінська помічені колони з кількох сотень людей, які тримають підняті руки з квітами, а також військова техніка. Про це повідомляє УНН із посиланням на Tut.by.
"Колона людей рухається повз площу Якуба Коласа в сторону площі Перемоги. Їх кілька сотень, люди тримають підняті руки, в тому числі з квітами, машини сигналять... Поки правоохоронні органи їх не чіпають", - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що люди зібралися і біля станції метро "Петрівщина". Їм сигналять автомобілісти, які проїжджають повз.
Водночас, як повідомляється, в Мінську бачили військову техніку
Нагадаємо, раніше сьогодні в Мінську сім станцій метро знову закрили - у цілях забезпечення безпеки пасажирів.