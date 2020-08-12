На улицах Минска замечены колонны людей и военная техника
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Беларуси на улицах Минска замечены колоны из нескольких сотен людей, которые держат поднятые руки с цветами, а также военная техника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tut.by.
"Колонна людей движется мимо площади Якуба Коласа в сторону площади Победы. Их несколько сотен, люди держат поднятые руки, в том числе с цветами, машины сигналят... Пока правоохранительные органы их не трогают", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что люди собрались и у станции метро "Петровщина". Им сигналят проезжающие мимо автомобилисты.
В то же время, как сообщается, в Минске видели военную технику
Напомним, ранее сегодня в Минске семь станций метро снова закрыли - в целях обеспечения безопасности пассажиров.