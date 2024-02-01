На Волині сталася масштабна пожежа на складах птахокомплексу: гасили з пожежним роботом
Київ • УНН
Пожежа спалахнула в складській будівлі птахокомплексу в Нововолинську, Волинська область, Україна, о 4 ранку і була повністю ліквідована до 7:30, ніхто не постраждав, причина пожежі та збитки встановлюються.
На Волині спалахнула масштабна пожежа в складській будівлі птахокомплексу, яку вдалося повністю ліквідувати лише за кілька годин. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, а причина та збитки з'ясовуються. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Сьогодні у місті Нововолинськ на Волині близько 4 години ранку сталася пожежа в складській будівлі птахокомплексу.
Для припинення вогню було залучено 15 одиниць спеціальної техніки, 49 рятувальників та пожежного робота.
Завдяки спільним зусиллям о пів на восьму ранку було ліквідувавши пожежу на площі понад 4000 кв. м.
Як повідомляється, у результаті події постраждалих немає.
Ведуться розслідування для визначення причин виникнення пожежі та оцінки завданих збитків.
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