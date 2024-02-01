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На Волині сталася масштабна пожежа на складах птахокомплексу: гасили з пожежним роботом

На Волині сталася масштабна пожежа на складах птахокомплексу: гасили з пожежним роботом

Київ • УНН

 • 26236 перегляди

Пожежа спалахнула в складській будівлі птахокомплексу в Нововолинську, Волинська область, Україна, о 4 ранку і була повністю ліквідована до 7:30, ніхто не постраждав, причина пожежі та збитки встановлюються.

На Волині спалахнула масштабна пожежа в складській будівлі птахокомплексу, яку вдалося повністю ліквідувати лише за кілька годин. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, а причина та збитки з'ясовуються. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

Сьогодні у місті Нововолинськ на Волині близько 4 години ранку сталася пожежа в складській будівлі птахокомплексу.

Для припинення вогню було залучено 15 одиниць спеціальної техніки, 49 рятувальників та пожежного робота.

Завдяки спільним зусиллям о пів на восьму ранку було ліквідувавши пожежу на площі понад 4000 кв. м.

Як повідомляється, у результаті події постраждалих немає.

Ведуться розслідування для визначення причин виникнення пожежі та оцінки завданих збитків.

У Ковелі на Волині спалахнула пожежа у 5-поверхівці, людей евакуювали28.01.24, 00:20 • 44034 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Кримінал та НП
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