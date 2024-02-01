На Волыни произошел масштабный пожар на складах птицекомплекса: тушили с пожарным роботом
Киев • УНН
Пожар вспыхнул в складском здании птицекомплекса в Нововолынске, Волынская область, Украина, в 4 утра и был полностью ликвидирован к 7:30, никто не пострадал, причина пожара и ущерб устанавливаются.
На Волыни вспыхнул масштабный пожар в складском здании птицекомплекса, который удалось полностью ликвидировать через несколько часов. В результате инцидента никто не пострадал, а причина и ущерб выясняются. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
Сегодня в городе Нововолынск на Волыни около 4 часов утра произошел пожар в складском здании птицекомплекса.
Для прекращения огня было привлечено 15 единиц специальной техники, 49 спасателей и пожарного робота.
Благодаря совместным усилиям в половине восьмого утра был ликвидирован пожар на площади более 4000 кв. м.
Как сообщается, в результате происшествия пострадавших нет. Ведутся расследования для определения причин возникновения пожара и оценки нанесенного ущерба.
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На Волыни произошел масштабный пожар на складах птицекомплекса: тушили с пожарным роботом
Пожар вспыхнул в складском здании птицекомплекса в Нововолынске, Волынская область, Украина, в 4 утра и был полностью ликвидирован к 7:30, никто не пострадал, причина пожара и ущерб устанавливаются.
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