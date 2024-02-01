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На Волыни произошел масштабный пожар на складах птицекомплекса: тушили с пожарным роботом

На Волыни произошел масштабный пожар на складах птицекомплекса: тушили с пожарным роботом

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 09:25  •  18227 просмотра

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Пожар вспыхнул в складском здании птицекомплекса в Нововолынске, Волынская область, Украина, в 4 утра и был полностью ликвидирован к 7:30, никто не пострадал, причина пожара и ущерб устанавливаются.

На Волыни вспыхнул масштабный пожар в складском здании птицекомплекса, который удалось полностью ликвидировать через несколько часов. В результате инцидента никто не пострадал, а причина и ущерб выясняются. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Сегодня в городе Нововолынск на Волыни около 4 часов утра произошел пожар в складском здании птицекомплекса.

Для прекращения огня было привлечено 15 единиц специальной техники, 49 спасателей и пожарного робота.

Благодаря совместным усилиям в половине восьмого утра был ликвидирован пожар на площади более 4000 кв. м.

Как сообщается, в результате происшествия пострадавших нет. Ведутся расследования для определения причин возникновения пожара и оценки нанесенного ущерба.

В Ковеле на Волыни вспыхнул пожар в 5-этажке, людей эвакуировали27 январь 2024, 22:20 • 41694 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Криминал и ЧП
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На Волыни произошел масштабный пожар на складах птицекомплекса: тушили с пожарным роботом

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