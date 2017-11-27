На Волині шахтарі відмовилися підніматися із забою

“Відучора 21 робітник шахти "Бужанська" ДП "Волиньвугілля" знаходяться під землею. До них приєдналося ще 40 гірників з 1-ї зміни, які вже спустилися до шахти”, — підкреслив Михайло Волинець.

Працівники держпідприємства “Волиньвугілля” вимагають погасити борги із зарплати. За даними профспілки, шахтарям “Бужанської” за 3 місяці заборгували понад 16 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у жовтні колективи державних шахт №9 та "Бужанська" у місті Нововолинськ відмовився спускатися в шахту. Загалом на роботу не вийшли 1600 гірників.