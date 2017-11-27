На Волыни шахтеры отказались подниматься из забоя

"Со вчерашнего дня 21 рабочий шахты "Бужанская" ГП "Волыньуголь" находятся под землей. К ним присоединилось еще 40 горняков с 1-й смены, которые уже спустились в шахту", - подчеркнул Михаил Волынец.

Работники госпредприятия "Волыньуголь" требуют погасить долги по зарплате. По данным профсоюза, работника шахты "Бужанская" за 3 месяца задолжали более 16 миллионов гривен.

Напомним, в октябре коллективы государственных шахт №9 и "Бужанская" в городе Нововолынск отказался спускаться в шах та. Всего на работу не вышли 1600 горняков.