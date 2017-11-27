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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 67764 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 52471 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 60951 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 69764 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 114512 просмотра

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10 марта, 15:15 • 141461 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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На Волыни шахтеры отказались подниматься из забоя

На Волыни шахтеры отказались подниматься из забоя

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ЛУЦК-КИЕВ. 27 ноября. УНН. Горняки шахты "Бужанская" объявили акцию протеста в городе Нововолынск, десятки шахтерам не поднимаются на поверхность. Об этом в Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает УНН.

"Со вчерашнего дня 21 рабочий шахты "Бужанская" ГП "Волыньуголь" находятся под землей. К ним присоединилось еще 40 горняков с 1-й смены, которые уже спустились в шахту", - подчеркнул Михаил Волынец.

Работники госпредприятия "Волыньуголь" требуют погасить долги по зарплате. По данным профсоюза, работника шахты  "Бужанская" за 3 месяца задолжали более 16 миллионов гривен.

Напомним, в октябре коллективы государственных шахт №9 и "Бужанская" в городе Нововолынск отказался спускаться в шах та. Всего на работу не вышли 1600 горняков.

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