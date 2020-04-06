На Волині поліцейський на BMW влетів у дерево, є загиблі

КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Волині правоохоронець за кермом BMW не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. Внаслідок чого, він та пасажир загинули на місці події. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.