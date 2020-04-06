На Волині поліцейський на BMW влетів у дерево, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Волині правоохоронець за кермом BMW не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. Внаслідок чого, він та пасажир загинули на місці події. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, розпочали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої загинули дві особи (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за попередньою інформацією, близько 10 години ранку 6 квітня 2020 року в одному із сіл Волинської області, працівник місцевого відділу поліції ГУ Нацполіції у Волинській області, перебуваючи за кермом автомобіля BMW, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево. Унаслідок ДТП правоохоронець та пасажир від отриманих травм загинули на місці події. Лейтенант поліції, який перебував на задньому сидінні автомобіля, доставлений до лікарні.
Обставини аварії з'ясовуються.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Львівській області у результаті якої загинули двоє правоохоронців.