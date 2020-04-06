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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70837 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83692 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 96796 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94186 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 106011 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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На Волыни полицейский на BMW влетел в дерево, есть погибшие

На Волыни полицейский на BMW влетел в дерево, есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 9606 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На Волыни правоохранитель за рулем BMW не справился с управлением и въехал в дерево. В результате, он и пассажир погибли на месте происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по предварительной информации, около 10:00 утра 6 апреля 2020 года в одном из сел Волынской области, работник местного отдела полиции ГУ Нацполиции в Волынской области, находясь за рулем автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП правоохранитель и пассажир от полученных травм погибли на месте происшествия. Лейтенант полиции, находившийся на заднем сиденье автомобиля, доставлен в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту смертельного ДТП во Львовской области в результате которого погибли двое правоохранителей.

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