На Волыни полицейский на BMW влетел в дерево, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На Волыни правоохранитель за рулем BMW не справился с управлением и въехал в дерево. В результате, он и пассажир погибли на месте происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по предварительной информации, около 10:00 утра 6 апреля 2020 года в одном из сел Волынской области, работник местного отдела полиции ГУ Нацполиции в Волынской области, находясь за рулем автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП правоохранитель и пассажир от полученных травм погибли на месте происшествия. Лейтенант полиции, находившийся на заднем сиденье автомобиля, доставлен в больницу.
Обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту смертельного ДТП во Львовской области в результате которого погибли двое правоохранителей.