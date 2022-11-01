На Волині на завтра не будуть застосовувати планових відключень світла

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“Станом на 23:00 за інформацією від ПАТ “Волиньобленерго”, графіки планових погодинних відключень на завтра застосовуватись не будуть”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Луцьку при подачі електроенергії після завершення заміни мереж, на одній з підстанцій сталася аварія через одномоментне перенавантаження.