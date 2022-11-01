У Луцьку одній з підстанцій сталася аварія через одномоментне перенавантаження

Деталі

Поліщук повіломив, що при подачі електроенергії після завершення заміни мереж, на одній з підстанцій сталася аварія через одномоментне перенавантаження.

Цитата

“Наразі на місці працює аварійна бригада. Як тільки будуть відомі деталі та строки усунення аварії - повідомимо додатково. Якщо будинок поруч або будинок навпроти має електроенергію, а ваш - ні, це не означає, що “Обленерго” любить їх більше, ніж вас. Будинок може бути заживлений з іншої підстанції або з резервного джерела. Всі будинки, які можна було заживити після аварії з резервних джерел - заживлені”, — йдеться у повідомленні.

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