На Волыни на завтра не будут применять плановых отключений света
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил, что на Волыни на завтра не будут применять плановых отключений света, передает УНН.
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“По состоянию на 23:00 по информации от ПАО “Волыньоблэнерго”, графики плановых почасовых отключений на завтра применять не будут”, — говорится в сообщении.
Напомним
В Луцке при подаче электроэнергии после завершения замены сетей, на одной из подстанций произошла авария из-за одномоментной перегрузки.