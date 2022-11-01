На Волыни на завтра не будут применять плановых отключений света

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“По состоянию на 23:00 по информации от ПАО “Волыньоблэнерго”, графики плановых почасовых отключений на завтра применять не будут”, — говорится в сообщении.

Напомним

В Луцке при подаче электроэнергии после завершения замены сетей, на одной из подстанций произошла авария из-за одномоментной перегрузки.