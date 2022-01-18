На Водохреще у Києві відкриють другий вихід станції метро "Гідропарк"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Завтра, 19 січня, на станції метро "Гідропарк" під час святкування Водохреща буде відкрито другий вихід. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку київського метрополітену.
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"На Водохреще ми відкриваємо східний вестибюль, щоб було зручніше дістатися до місць купання", — ідеться у повідомленні.
Як зазначили, вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня із 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 у звичайному режимі.
Такі заходи запровадили для уникнення скупчення пасажирів на станції метро "Гідропарк".
Нагадаємо
Цього року для святкування Водохреща комунальне підприємство "Плесо" облаштувало в Києві 15 локацій.