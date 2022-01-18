На Крещение в Киеве откроют второй выход станции метро "Гидропарк"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Завтра, 19 января, на станции метро "Гидропарк" во время празднования Крещения будет открыт второй выход. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу киевского метрополитена.
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"На Крещение мы открываем восточный вестибюль, чтобы было удобнее добраться до мест купания", — говорится в сообщении.
Как отметили, вестибюль №2 (восточный) будет работать 19 января с 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 в обычном режиме.
Такие меры ввели для избежания скопления пассажиров на станции метро "Гидропарк".
Напомним
В этом году для празднования Крещения коммунальное предприятие "Плесо" обустроило в Киеве 15 локаций.