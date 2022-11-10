На війні в Україні було вбито або поранено понад 100 тис. російських військових — Пентагон

Деталі

Під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка Міллі також повідомив, що, за його оцінками, було вбито близько 40 тис. мирних громадян України.

Цитата

"Йдеться про кількість убитих та поранених російських військових на рівні значно більше ніж 100 тисяч. Ймовірно, те саме - з українського боку. Це величезні масштаби людських страждань", - цитує Міллі агентство Рейтер.

Міністерство оборони росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Додамо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 77 950 осіб, 2801 танків та сотень одиниць військової техніки.