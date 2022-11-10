На войне в Украине было убито или ранено более 100 тыс. российских военных - Пентагон

Детали

При выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка Милли также сообщил, что, по его оценкам, было убито около 40 тыс. мирных граждан Украины.

Цитата

"Речь идет о количестве убитых и раненых российских военных на уровне значительно более 100 тысяч. Вероятно, то же - с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий", - цитирует Милли агентство Рейтер.

Министерство обороны России в последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Добавим

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли уже около 77 950 человек, 2801 танков и сотен единиц военной техники.