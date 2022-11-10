На войне в Украине было убито или ранено более 100 тыс. российских военных - Пентагон
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что на войне в Украине было убито и ранено более 100 тыс. российских военнослужащих – и Вооруженные силы Украины, вероятно, также понесли потери такого масштаба.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
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При выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка Милли также сообщил, что, по его оценкам, было убито около 40 тыс. мирных граждан Украины.
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"Речь идет о количестве убитых и раненых российских военных на уровне значительно более 100 тысяч. Вероятно, то же - с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий", - цитирует Милли агентство Рейтер.
Министерство обороны России в последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.
Добавим
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли уже около 77 950 человек, 2801 танков и сотен единиц военной техники.