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Ще плюс 780: Генштаб оновив інформацію про втрати окупантів

Ще плюс 780: Генштаб оновив інформацію про втрати окупантів

Київ • УНН

 • 396922 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 77 950 осіб, 2801 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 77 950 (+780) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2801 (+15),
  • бойових броньованих машин ‒ 5666 (+12),
  • артилерійських систем – 1802 (+11),
  • РСЗВ – 393 (+2),
  • засобів ППО ‒ 205 (+2),
  • літаків – 278 (+0),
  • гелікоптерів – 260 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1483 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 399 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4227 (+11) од,
  • спеціальної техніки ‒ 159 (+0).

Доповнення

Українські захиники на півдні за добу знищили понад 55 окупантів та два ворожих склади з боєприпасами ворога.

Українські Національні Новини

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