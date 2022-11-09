Ще плюс 780: Генштаб оновив інформацію про втрати окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 77 950 (+780) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2801 (+15),



бойових броньованих машин ‒ 5666 (+12),



артилерійських систем – 1802 (+11),



РСЗВ – 393 (+2),



засобів ППО ‒ 205 (+2),



літаків – 278 (+0),



гелікоптерів – 260 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1483 (+7),



крилатих ракет ‒ 399 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 4227 (+11) од,



спеціальної техніки ‒ 159 (+0).



Доповнення

Українські захиники на півдні за добу знищили понад 55 окупантів та два ворожих склади з боєприпасами ворога.