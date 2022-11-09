Ще плюс 780: Генштаб оновив інформацію про втрати окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 77 950 осіб, 2801 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 77 950 (+780) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2801 (+15),
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- бойових броньованих машин ‒ 5666 (+12),
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- артилерійських систем – 1802 (+11),
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- РСЗВ – 393 (+2),
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- засобів ППО ‒ 205 (+2),
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- літаків – 278 (+0),
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- гелікоптерів – 260 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1483 (+7),
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- крилатих ракет ‒ 399 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4227 (+11) од,
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- спеціальної техніки ‒ 159 (+0).
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Доповнення
Українські захиники на півдні за добу знищили понад 55 окупантів та два ворожих склади з боєприпасами ворога.