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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Герої України на півдні за добу знищили понад 55 окупантів та два ворожих склади з боєприпасами ворога

Герої України на півдні за добу знищили понад 55 окупантів та два ворожих склади з боєприпасами ворога

Київ • УНН

 • 274635 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що за минулу добу українські військові на півдні знищили 55 окупантів, два ворожих склади з боєприпасами ворога та іншу воєнну техніку, пише УНН.

Деталі

Минулої доби герої України на півдні завдали значних втрат російським загарбникам. Збройні сили України близько 300 разів вдарили по позиціях окупантів.

Підтверджені втрати армії рф за добу складають:

– 55 військових країни-агресора;
– чотири танки;
– зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2";
– самохідна гаубиця "Акація";
– два міномети;
– дев'ять одиниць автобронетехніки;

В командуванні додали, що знищено ще два склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки й Костромки.

Нагадаємо

Російська окупаційна армія атакувала узбережжя Одеської області з бойового літака.

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