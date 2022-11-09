Герої України на півдні за добу знищили понад 55 окупантів та два ворожих склади з боєприпасами ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що за минулу добу українські військові на півдні знищили 55 окупантів, два ворожих склади з боєприпасами ворога та іншу воєнну техніку, пише УНН.
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Минулої доби герої України на півдні завдали значних втрат російським загарбникам. Збройні сили України близько 300 разів вдарили по позиціях окупантів.
Підтверджені втрати армії рф за добу складають:
– 55 військових країни-агресора;
– чотири танки;
– зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2";
– самохідна гаубиця "Акація";
– два міномети;
– дев'ять одиниць автобронетехніки;
В командуванні додали, що знищено ще два склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки й Костромки.
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