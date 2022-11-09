Окупанти атакували узбережжя Одещини з бойового літака: ракету збило ППО

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“Із застосуванням авіації з напрямку Чорного моря ворог спрямував по узбережжю Одещини Х-31, яку випустив з літака Су-30. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем”, — йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що в акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога складається з 8 кораблів, які укриваються вздовж південного узбережжя Криму. Носії крилатих ракет – в пунктах базування. На бойовому чергуванні – жодного не зафіксовано.

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