Окупанти атакували узбережжя Одещини з бойового літака: ракету збило ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська окупаційна армія атакувала узбережжя Одеської області з бойового літака, пише УНН.
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“Із застосуванням авіації з напрямку Чорного моря ворог спрямував по узбережжю Одещини Х-31, яку випустив з літака Су-30. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем”, — йдеться у повідомленні.
В командуванні додали, що в акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога складається з 8 кораблів, які укриваються вздовж південного узбережжя Криму. Носії крилатих ракет – в пунктах базування. На бойовому чергуванні – жодного не зафіксовано.
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