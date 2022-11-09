Оккупанты атаковали побережье Одесской области с боевого самолета: ракету сбило ПВО

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“С применением авиации по направлению к Черному морю враг направил по побережью Одесской области Х-31, которую выпустил из самолета Су-30. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем”, — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что в акватории Черного моря корабельная группировка врага состоит из 8 кораблей, укрывающихся вдоль южного побережья Крыма. Носители крылатых ракет – в пунктах базирования. На боевом дежурстве – ни один не зафиксирован.

Напомним

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